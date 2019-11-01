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Полиция открыла дело из-за обстрела скоростного трамвая в Киеве

Новости » Общество     01.11.2019 - 14:15
Полиция открыла дело из-за обстрела скоростного трамвая в Киеве
Фото: повреждения трамвая (kyiv.npu.gov.ua)

Нарушителям угрожает заключение сроком до 5 лет

Правоохранители открыли уголовное производство по факту обстрела скоростного трамвая в Киеве, который произошел в ночь на 1 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Как сообщили в полиции, происшествие было квалифицировано по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство. Сейчас проводятся мероприятия по установлению и задержанию злоумышленников.

Отмечается, что правонарушителям грозит наказание в виде штрафа от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, ареста сроком до 6 месяцев, или ограничения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, ранее гендиректор КП "Киевпастранс" Дмитрий Левченко сообщил, что в ночь на 1 ноября в столице неизвестные обстреляли скоростной трамвай. Левченко отметил, что дело уже расследуют правоохранители. В результате происшествия никто не пострадал.

Также РБК-Украина писало, что в Броварах в результате конфликта между двумя мужчинами произошла стрельба. Один из мужчин во время словесной перепалки достал пистолет и выстрелил в другого. На месте происшествия правоохранители обнаружили пистолет для отстрела резиновыми пулями и патроны.

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