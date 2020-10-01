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Полиция открыла 7 дел из-за пожаров в Луганской области

Автор: Анастасия Рокитна

В Луганской области горят леса. По факту пожара правоохранители открыли 7 уголовных производств.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Со вчерашнего вечера зафиксировали 146 пожаров в 32 населенных пунктах. Пострадали 12 человек. Эвакуированы жители населенных пунктов Вороново, Сиротине и Метелкино.

Наиболее масштабные пожары произошли в лесных массивах Новоайдарского, Старобельского, Попаснянского и Станично-Луганского районов.

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"В Единый реестр досудебных расследований полицейские внесли семь уголовных производств по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины", - указали в полиции.

Напомним, в ООС назвали причину пожаров в Луганской области.

Ранее сообщалось, что пожары в Луганской области несут угрозу для 22 населенных пунктов.

Отметим, лесные пожары произошли в Луганской области вчера вечером. За сутки площа пожара охватила 10 тысяч гектаров. Более 10 пострадавших. Более 1,2 тысячи спасателей пытаются потушить огонь.

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