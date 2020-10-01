В ООС назвали причину пожаров в Луганской области

Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)

Пожар в Луганской области возник в результате обстрелов боевиков с применением трассирующих пуль. Общая площадь возгорания составляет 85 гектаров.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По данным военных, на сейчас удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк. Продолжается тушение огня вблизи Новоалександровки и Кряковки.

"На участках между населенными пунктами Половинкино - Байдовка и Артема - Малиновое - Песчаное военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с представителями ГСЧС отрезают пути распространения огня в дома местных жителей", - добавили в ООС.

К тушению пожаров привлечены 450 военнослужащих ВСУ, выделено 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

Напомним, масштабные пожары в Луганской области возникли вчера, 30 сентября. Ранее в Станично-Луганской райгосадминистрации заявили, что пожары возникли из-за обстрелов боевиков.

По состоянию на утро 1 октября жертвами пожаров в Луганской области уже стали четыре человека. В радиусе возгорания находятся 11 населенных пунктов.