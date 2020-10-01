ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В ООС назвали причину пожаров в Луганской области

Луганская область, Четверг 01 октября 2020 08:52
В ООС назвали причину пожаров в Луганской области
Фото: пожар в Луганской области (dsns.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

Пожар в Луганской области возник в результате обстрелов боевиков с применением трассирующих пуль. Общая площадь возгорания составляет 85 гектаров.

Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

По данным военных, на сейчас удалось локализовать пожары в районе населенных пунктов Подлесное, Артема, Болотенное и Северодонецк. Продолжается тушение огня вблизи Новоалександровки и Кряковки.

"На участках между населенными пунктами Половинкино - Байдовка и Артема - Малиновое - Песчаное военнослужащие Вооруженных Сил Украины вместе с представителями ГСЧС отрезают пути распространения огня в дома местных жителей", - добавили в ООС.

К тушению пожаров привлечены 450 военнослужащих ВСУ, выделено 10 единиц тяжелой инженерной и спецтехники.

Напомним, масштабные пожары в Луганской области возникли вчера, 30 сентября. Ранее в Станично-Луганской райгосадминистрации заявили, что пожары возникли из-за обстрелов боевиков.

По состоянию на утро 1 октября жертвами пожаров в Луганской области уже стали четыре человека. В радиусе возгорания находятся 11 населенных пунктов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Луганскпожаробстрел
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь