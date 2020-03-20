Полиция составила 405 админпротоколов из-за нарушения карантина в Украине

Полицейские составили 405 админпротоколов и начали 6 уголовных производств за нарушение правил карантина в Украине из-за коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В частности, полиция составила административные протоколы по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей).

"Правоохранители продолжают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и охраны публичной безопасности. В результате полицейские составили 405 административных протоколов по ст. 44-3 (Нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Напомним, в Минздрав Украины с начала года поступило 316 сообщений о подозрении на коронавирус, из них подтвердили 26 случаев заражения.

Также РБК-Украина в Киевской городской государственной администрации рассказали о принятии решения о введении чрезвычайной ситуации в Киеве.

Отметим, в связи с угрозой распространения коронавируса совместно с работниками полиции на передвижных мобильных и стационарных постах военнослужащие Национальной гвардии начали нести службу в населенных пунктах.