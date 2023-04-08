Поліція оголосила у розшук священика, підозрюваного у побитті військового

Правоохоронці оголосили у розшук священика УПЦ МП Ігоря Слободяна. Він побив колишнього військового Артура Ананьєва у хмельницькому храмі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МВС .

Варто зауважити, що, за інформацією місцевого видання "Всім", саме цього дня Слободяну повідомили про підозру за статтею 125 Кримінального кодексу про умисне легке тілесне ушкодження. Ці дані поки що не підтверджували офіційні джерела.

Нагадаємо, 2 квітня Священнослужителі УПЦ Московського патріархату побили військового у церкві у Хмельницькому.

Бійка почалася після того, як Ананьєв скинув зі столу на підлогу книгу "Євангелія", влаштував словесний конфлікт щодо священика, який читав молитовну літургію.

Згодом депутати Хмельницької міськради вирішили припинити право користування земельною ділянкою на території Свято-Покровського кафедрального собору, де стався інцидент.

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