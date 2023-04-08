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Полиция объявила в розыск священника, подозреваемого в избиении военного

Иллюстративное фото: полиция объявила в розыск священника, который избил военного в Хмельницком (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Правоохранительные органы объявили в розыск священника УПЦ МП Игоря Слободяна. Он избил бывшего военного Артура Ананьева в хмельницком храме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВД.

Согласно данным ведомства, датой "исчезновения" Слободяна является 5 апреля.

Фото: Игорь Слободян (mvs.gov.ua)

Стоит заметить, что, по информации местного издания "Всім", именно в этот день Слободяну сообщили о подозрении по статье 125 Уголовного кодекса об умышленном легком телесном повреждении. Эти данные пока не подтверждали официальные источники.

Напомним, 2 апреля Священнослужители УПЦ Московского патриархата избили военного в церкви в Хмельницком.

Драка началась после того, как Ананьев сбросил со стола на пол книгу "Евангелия", устроил словесный конфликт в отношении священника, который читал молитвенную литургию.

Позже депутаты Хмельницкого горсовета решили прекратить право пользования земельным участком на территории Свято-Покровского кафедрального собора, где произошел инцидент.

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