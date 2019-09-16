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Поліція оголосила підозри трьом учасникам заворушень на Марші рівності

Новини » Суспільство    16.09.2019 - 19:28
Поліція оголосила підозри трьом учасникам заворушень на Марші рівності
Фото: зіткнення на акції в Харкові (mediaport.ua)

Чоловікам загрожує покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на термін до 5 років

У Харкові співробітники Національної поліції оголосили про підозру трьом чоловікам, які вчинили напад на співробітників правоохоронних органів під час заворушень на Марші рівності. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу обласної поліції.

Як повідомляється, 15 вересня під час конфлікту на вулиці Римарській група молодих чинила опір поліцейським, і в бік правоохоронців розпилили сльозогінний газ. В результаті нападу постраждали двоє поліцейських

Згідно санкції ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України зловмисникам загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо,РБК-Україна повідомляло, що поліція Харкова відкрила дві кримінальні виробництва і оформила адміністративний протокол за фактами порушень громадського порядку після Маршу рівностей.

Раніше харківська поліція затримала трьох чоловіків і готує їм підозри в порушенні публічного порядку під час проведення Маршу рівності в неділю, 15 вересня.

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