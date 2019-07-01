Суд арестовал задержанного спонсора "ЛНР"

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Дмитрия Держака арестовали на два месяца

Голосеевский районный суд города Киева арестовал Дмитрия Держака, сына одного из спонсоров боевиков так называемой "Луганской народной республики", которого задержали на прошлой неделе. Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Twitter.

Суд арестовал Держака на два месяца с правом залога в 576 тыс. гривен.

Ранее ему вручили подозрение по ч.1 ст.258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

РБК-Украина писало, что сотрудники Службы безопасности и Генеральной прокуратуры задержали заместителя директора и сына владельца завода "Луга-Нова" Дмитрия Держака. У задержанного обнаружили российское удостоверение "ветерана боевых действий" против Украины.

Напомним, в городе Попасная Луганской области во время проверки документов правоохранители задержали жителя города Лисичанск, который принимал участие в незаконных вооруженных формированиях. Мужчина в 2014 году принял предложение своего родственника и решил вступить в незаконное вооруженное формирование "Призрак" пророссийской организации "ЛНР".