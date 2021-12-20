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Полиция объяснила ситуацию с нападениями на клубы на Подоле

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Киев, Понедельник 20 декабря 2021 09:42
Полиция объяснила ситуацию с нападениями на клубы на Подоле Фото: начальник полиции Киева Иван Выговский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

В Киеве группа молодых людей совершила нападение на известный клуб на Подоле на Контрактовой площади. Там было две разные организации.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина начальник полиции Киева Иван Выговский.

Погромы делала одна организация, а просто стояли и протестовали у заведений - совсем другая, объяснил он.

"Итак, пока они там просто ходили, стояли, кричали и мешали - это была одна история. Мы ее тоже рассматриваем в уголовном производстве", - сообщил Выговский.

По его словам, после того, как произошли эти события с погромами, собрали совместное совещание, пригласили руководителей этих заведений. И уже первые лица привлечены к ответственности за эти правонарушения.

"Установлено около 30 человек, участвовавших в хулиганских действиях. Некоторые СМИ выдавали информацию о том, что в тот вечер 10 человек были задержаны и отпущены. Но это была, скажем так, "группа поддержки", которая не принимала непосредственно участие в погромах", - считает начальник полиции Киева.

Он добавил, что сейчас изучается роль каждого - кто просто стоял, кто провоцировал, кто был соучастником.

"Я думаю, что еще будет ряд лиц привлечены к ответственности и избраны им меры пресечения", - отметил он.

По его словам, руководители этих заведений высказывали претензию к предыдущему руководителю Подольского райотдела полиции.

"Он был недавно уволен. Фактически он последние пару месяцев не работал, был на больничном и потом оформлял себе пенсию. Когда эти все события произошли на Подоле фактически и вышел мой приказ о его увольнении. С новым руководителем у представителей этих заведений есть взаимодействие и коннект", - отметил Выговский.

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