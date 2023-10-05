ua en ru
Чт, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Поліція обшукала будинки російського олігарха Усманова в Баварії

Німеччина, Четвер 05 жовтня 2023 13:34
UA EN RU
Поліція обшукала будинки російського олігарха Усманова в Баварії Фото: будинки російського олігарха Усманова обшукали в Баварії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Німецькі поліцейські та митники обшукали кілька об'єктів нерухомості на півдні Німеччини, які належать громадянинові Росії, у зв'язку з активами, замороженими відповідно до санкцій Євросоюзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило Reuters, що метою операції став російський олігарх Алішер Усманов.

Спеціальна комісія, що отримала назву "Матрьошка", створена санкційним управлінням німецької митниці, повідомила у своїй заяві, що офіцери обшукували нерухомість у Великому Мюнхені та Тегернзеї у Баварії.

Спеціальна комісія німецької митниці заявила, що діяла на підставі ордера на обшук, виданий судом. У відомстві заявили, що не можуть надати додаткову інформацію про операцію з тактичних причин.

У вересні 2022 року німецька поліція обшукала віллу Усманова у престижному курортному містечку Роттах-Егерн на березі Тегернзеї. Згодом суд визнав рейди незаконними.

Усманов, який підтримує тісні стосунки з президентом Росії Володимиром Путіним, було внесено до списку санкцій Європейського Союзу після початку війни РФ проти України.

За даними Spiegel, слідчі звинувачують Усманова в несплаті 555 млн євро податків до скарбниці Німеччини в період з 2014 по 2022 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії
NEWS
Нічна атака "шахедів" по Україні. З'явились подробиці знищення ворожих цілей
Нічна атака "шахедів" по Україні. З'явились подробиці знищення ворожих цілей
DAILY
Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Збиті "генерали Путіна". Як Кремль втрачає топ-командирів у війні проти України