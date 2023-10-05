ua en ru
Чт, 05 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция обыскала дома российского олигарха Усманова в Баварии

Німеччина, Четверг 05 октября 2023 13:34
UA EN RU
Полиция обыскала дома российского олигарха Усманова в Баварии Фото: дома российского олигарха Усманова обыскали в Баварии (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Немецкие полицейские и таможенники обыскали несколько объектов недвижимости на юге Германии, принадлежащих гражданину России, в связи с активами, замороженными в соответствии с санкциями Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил Reuters, что целью операции стал российский олигарх Алишер Усманов.

Специальная комиссия, получившая название "Матрешка", созданная санкционным управлением немецкой таможни, сообщила в своем заявлении, что офицеры обыскивали недвижимость в Большом Мюнхене и Тегернзее в Баварии.

Специальная комиссия немецкой таможни заявила, что действовала на основании ордера на обыск, выданного судом. В ведомстве заявили, что не могут предоставить дополнительную информацию об операции по тактическим причинам.

В сентябре 2022 года немецкая полиция обыскала виллу Усманова в престижном курортном городке Роттах-Эгерн на берегу Тегернзее. Позже суд признал рейды незаконными.

Усманов, который поддерживает тесные отношения с президентом России Владимиром Путиным, был внесен в санкционный список Европейского Союза после начала войны РФ против Украины.

По данным Spiegel, следователи обвиняют Усманова в неуплате 555 млн евро налогов в казну Германии в период с 2014 по 2022 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против России
NEWS
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
Ночная атака "шахедов" по Украине. Появились подробности уничтожения вражеских целей
DAILY
Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Сбитые "генералы Путина". Как Кремль теряет топ-командиров в войне против Украины