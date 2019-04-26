Полиция обнаружила флаги ИГ и взрывчатку в доме террористов на Шри-Ланке

Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Правоохранительные органы изъяли 00 тыс. железных шариков и один пояс смертника

Сотрудники службы безопасности острова обнаружили взрывчатые вещества в ходе специальной операции против предполагаемых террористов, которые совершили серию взрывов на Шри-Ланке 21 апреля. Об этом сообщает портал Adaderana.



Правоохранительные органы изъяли взрывчатое вещество и 100 тыс. железных шариков, а также дроны и как минимум один пояс смертника. Они также нашли одежду и флаги, связанные террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).



Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции в Коломбо. У задержанных был изъят 1 кг взрывчатого вещества С-4.

Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности.

Кроме того, посольство США предупредило, что в предстоящие выходные могут быть совершены новые атаки на Шри-Ланке на общественные места и церкви.

Также 26 апреля в ходе спецоперации на острове прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.