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Полиция обнаружила флаги ИГ и взрывчатку в доме террористов на Шри-Ланке

Новости » Происшествия    26.04.2019 - 22:56
Полиция обнаружила флаги ИГ и взрывчатку в доме террористов на Шри-Ланке
Фото: место взрыва на Шри-Ланке (twitter.com/AzzamAmeen)

Правоохранительные органы изъяли 00 тыс. железных шариков и один пояс смертника

Сотрудники службы безопасности острова обнаружили взрывчатые вещества в ходе специальной операции против предполагаемых террористов, которые совершили серию взрывов на Шри-Ланке 21 апреля. Об этом сообщает портал Adaderana.

Правоохранительные органы изъяли взрывчатое вещество и 100 тыс. железных шариков, а также дроны и как минимум один пояс смертника. Они также нашли одежду и флаги, связанные террористической организацией "Исламское государство" (ИГ).

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали трех человек со взрывчаткой недалеко от железнодорожной станции в Коломбо.  У задержанных был изъят 1 кг взрывчатого вещества С-4.

Ранее власти Шри-Ланки предупредили об угрозе терактов в мечетях острова, в связи с этим были приняты дополнительные меры безопасности. 

Кроме того, посольство США предупредило, что в предстоящие выходные могут быть совершены новые атаки на Шри-Ланке на общественные места и церкви. 

Также 26 апреля в ходе спецоперации на острове прогремело три взрыва. Во время рейда в районе Саинда-Маруду в городе Калмунай полиция была вынуждена вступить в перестрелку.

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