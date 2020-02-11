ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили 2 экспертизы, - адвокат

Новости » Общество     11.02.2020 - 15:38
Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили 2 экспертизы, - адвокат
Фото: Яна Дугарь (РБК-Украина)

По словам адвоката, при назначении был допущен ряд процессуальных нарушений

Подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военному парамедику Яне Дугарь назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы. Об этом написал адвокат Виталий Коломиец на своей странице в Facebook.

По его словам, при назначении был допущен ряд процессуальных нарушений.

"Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях", - написал он.

Подозреваемой по делу Шеремета Дугарь назначили 2 экспертизы, - адвокатФото: постановление (facebook.com/vitaliy.kolomiets)

Коломиец также отметил, что постановление об изъятии образцов почерка, которое он также обнародовал, не соответствует требованиям ст. 110 Уголовного процессуального кодекса Украины, на которую ссылается следователь – в частности, не указано обоснование для проведения почерковедческой экспертизы, нет информации о месте и времени изъятия образцов и ответственном за выполнение постановления. Также не указаны возможность и порядок обжалования постановления.

"В любом случае ждем соответствующих решений, оформленных должным образом", - добавил адвокат.

Напомним, в середине декабря прошлого года Министерство внутренних дел провело брифинг по делу об убийстве Павла Шеремета. В присутствии президента Владимира Зеленского и генпрокурора Руслана Рябошапки руководство Нацполиции назвало имена подозреваемых.

Ими оказались сержант Сил спецопераций и рок-музыкант Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко, а также военный парамедик Яна Дугарь.

В конце января 2020 года генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что для передачи в суд дела Шеремета недостаточно доказательств.

Прокурорам поручили проверить невиновность фигурантов дела Шеремета, - генпрокурор Офис генпрокурора выписал премию прокурору в деле Шеремета
Новости Украины подозреваемыеэкспертизаПавел Шеремет
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь