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Поліція Норвегії заарештувала шістьох росіян за підозрою у незаконному стеженні

Фото: поліція Норвегії заарештувала шістьох росіян за підозрою у незаконному стеженні (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Норвегії четверо росіян заарештовано за підозрою у незаконному фотографуванні секретних об'єктів. Арешти відбулися минулого тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Раніше повідомлялося про затримання в Норвегії ще двох росіян, у яких було виявлено дрони. Норвегія посилила заходи безпеки після 26 вересня, коли на газопроводі "Північний потік" біля узбережжя Швеції та Данії стався великий витік. Згодом поруч із нафтогазовою інфраструктурою Норвегії було помічено невідомі безпілотники.

"Ми спостерігаємо наслідки зміни ситуації з безпекою у Норвегії. Ми не можемо виключати нових інцидентів", - заявила міністр юстиції країни Емілі Енгер Мель.

Минулого тижня поліція заявила, що в четвер на прикордонному контрольно-пропускному пункті було заарештовано чоловіка, який має російське та ізраїльське громадянство. У нього в машині було знайдено двох безпілотників.

Ще одного росіянина було затримано в п'ятницю на півночі Норвегії. У нього також був при собі безпілотник із відеокамерами. Влада Норвегії посилила режим безпеки об'єктів нафтогазової інфраструктури після інциденту з "Північним потоком"

У заяві поліції регіону Нурланн йдеться, що 11 жовтня, ще до цих двох арештів, було затримано ще чотирьох росіян - трьох чоловіків і одну жінку. За інформацією поліції, в їхній машині було знайдено та вилучено камери з великим обсягом відзнятого фотоматеріалу. 14 жовтня суд санкціонував утримання чотирьох підозрюваних під вартою протягом одного тижня.

Раніше ми писали, що норвезька поліція затримала росіянина в аеропорту міста Тромсе та звинуватила його в управлінні дроном.

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