Полиция Норвегии арестовала шестерых россиян по подозрению в незаконной слежке

Ранее сообщалось о задержании в Норвегии еще двух россиян, у которых были обнаружены дроны. Норвегия усилила меры безопасности после 26 сентября, когда на газопроводе "Северный поток" у побережья Швеции и Дании произошла крупная утечка. Впоследствии рядом с нефтегазовой инфраструктурой Норвегии были замечены неопознанные беспилотники.

"Мы наблюдаем последствия изменения ситуации с безопасностью в Норвегии. Мы не можем исключать новые инциденты", - заявила министр юстиции страны Эмили Энгер Мель.

На прошлой неделе полиция заявила, что в четверг на пограничном контрольно-пропускном пункте был арестован мужчина, имеющий российское и израильское гражданства. У него в машине были найдены два беспилотника.

Еще один россиянин был задержан в пятницу на севере Норвегии. У него тоже был при себе беспилотник с видеокамерами. Власти Норвегии усилили режим безопасности объектов нефтегазовой инфраструктуры после инцидента с "Северным потоком"

В заявлении полиции региона Нурланн говорится, что 11 октября, еще до этих двух арестов, были задержаны еще четверо россиян - трое мужчин и одна женщина. По информации полиции, в их машине были найдены и изъяты камеры с большим объемом отснятого фотоматериала. 14 октября суд санкционировал содержание четырех подозреваемых под стражей в течение одной недели.