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Поліція Німеччини провела обшуки у компаній, які допомагали РФ в обході санкцій

Фото: поліція Німеччини провела обшуки у компаній, які допомагали РФ в обході санкцій (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Німеччини провела обшуки в офісах трьох компаній у рамках розслідування щодо допомоги обходу санкцій проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Рейди пішли за повідомленнями розслідувачів про те, що до Росії продовжують надходити електронні компоненти на мільярди доларів, незважаючи на експортні обмеження Заходу та заборони виробників.

Влада Німеччини також провела обшуки за місцем проживання трьох підозрюваних, під час яких було вилучено записи, документи та обладнання.

Джерело, знайоме зі справою, сказало, що однією з трьох компаній була Smart Impex GmbH, німецький оптовий продавець електронного обладнання, яку влада підозрює в обході санкцій щодо електронних компонентів через посередницьку компанію в Туреччині.

Нагадаємо, що мікрочіпи виробництва нідерландських компаній, незважаючи на санкції, потрапляють до Росії через посередників.

Також ми писали, що країни Заходу продовжують постачати до Росії мікрочіпи, оминаючи санкції, введені проти країни, через вторгнення в Україну.

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