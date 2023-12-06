ua en ru
Ср, 06 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Полиция Непала задержала вербовщиков в российскую армию на войну с Украиной

Непал, Среда 06 декабря 2023 09:58
UA EN RU
Полиция Непала задержала вербовщиков в российскую армию на войну с Украиной Фото: в Непале задержали вербовщиков в российскую армию (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Полиция Непала задержала десять человек, которые взимали с безработных молодых людей огромные суммы денег за туристические визы, а затем отправляли их для незаконной вербовки в российскую армию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Начальник полиции округа Катманду Бхупендра Хатри сообщил, что десять человек находятся под стражей в полиции после задержания в течение последних нескольких дней.

"Мы обсуждаем это дело с правительственными юристами и направим их в суд", - сказал Хатри агентству Reuters.

Хатри заявил, что задержанные незаконно брали с каждого человека сумму до 9 тысяч долларов и отправили их в Россию по туристическим визам, в основном через ОАЭ. Затем их отправляли в российскую армию.

"Это случай контрабанды людей... организованной преступности", - добавил Хатри.

Вербовка жителей Непала

На этой неделе Непал попросил Москву не вербовать своих граждан в российскую армию и отправить всех непальских солдат обратно в гималайскую страну после того, как шесть ее граждан, служивших в российской армии, были убиты.

Непал, расположенный между Китаем и Индией, попросил Россию, которая вторглась в Украину в феврале 2022 года, выплатить компенсацию семьям убитых непальских граждан.

Непальские солдаты, называемые гуркхами служат британской и индийской армиям после обретения Индией независимости в 1947 году в соответствии с соглашением между тремя странами. С Россией такого соглашения нет.

Миллионы непальцев заняты на гражданских работах - в основном в качестве рабочих на промышленных предприятиях и строительных площадках - в Южной Корее, Малайзии и на Ближнем Востоке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Непал Российская Федерация
NEWS
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
Дроны СБУ ударили по ряду военных объектов оккупантов в Крыму, - источники
DAILY
Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вручение повесток планируем по электронной почте и заказным письмом