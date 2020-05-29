Полиция назвала причину перестрелки в Броварах

Сегодняшняя массовая перестрелка в Броварах произошла из-за распределения пассажиропотока между местными компаниями. Поиски и задержание всех участников перестрелки продолжаются.

Об этом заявили в Национальной полиции Украины.

Правоохранители установили, что конфликт возник между компаниями "Союзавто" и "Евроавтоальянс", которые не смогли поделить пассажиропоток. Обеими компаниями владеют предприниматели из Киева.

Сейчас поиски причастных к перестрелке продолжаются, часть из них задержали на территории Винницкой и Житомирской областей.

Напомним, утром 29 мая в Броварах произошла массовая перестрелка с участием сотни человек, которые были вооружены ружьями и пистолетами. Предварительно, в результате перестрелки ранения получили 3 человека.

Как писало РБК-Украина, полиция задержала не менее 20 причастных к перестрелке в Броварах.

Кроме того, глава МВД Арсен Аваков заявил о возможных связях полиции Винницкой области с перестрелкой в Броварах.

Добавим, перестрелка в Броварах была квалифицирована как покушение на массовое убийство.