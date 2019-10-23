Полиция назвала основную версию взрыва в центре Киева - неосторожное обращение с гранатой. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Крищенко отметил, что погибшие были между собой знакомы и между ними не было конфликта. Основной версией является неосторожное обращение с гранатой.

"Было установлено, что погибшие были знакомы между собой. Они общались возле офиса и затем раздался взрыв. Есть свидетели и записи камер видеонаблюдения, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, у них не было ни с кем конфликтов, поэтому, не смотря на то, что нами возбуждено уголовное производство по ст. 115 ч.2 (умышленное убийство двух лиц). Основной версией остается то, что это было неосторожное обращение с гранатой", - сказал он.

Крищенко добавил, что при обыске по месту проживания у одного из погибших был обнаружен еще один запал от боевой гранаты.

"Был проведен обзор места происшествия, офиса, где есть остатки алкогольных напитков. Также у одного из погибших при обыске по месту проживания был обнаружен еще один запал от боевой гранаты", - сказал он.

Напомним, заместитель начальника ГУМВД города Киева Герман Приступа отметил, что полиция будет расследовать взрыв как умышленное убийство.

Отметим, вчера вечером в центре Киева на улице Пушкинской произошел взрыв, в результате которого два человека погибли, женщина получила ранения. Один из погибших - бывший морской пехотинец, гвардеец батальона "Донбасс" и основатель благотворительного фонда "Купол" Виктор Дегтярев.