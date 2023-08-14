Поліція назвала найпопулярніші схеми обману українців в Інтернеті. Як уберегтися

Найпоширенішими шахрайськими схемами, що використовуються злочинцями в Інтернеті, є продаж неіснуючих речей нібито зі знижками та фішинг. У поліції нагадали, як не стати жертвою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.
"Однією з найбільш розповсюджених шахрайських схем є продаж неіснуючих товарів за зниженими цінами", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають в поліції, шахраї намагаються максимально замаскуватися під добросовісних продавців, на своїх ресурсах розміщують гарні фото товарів, швидко відповідають охочим придбати речі та залишають фейкові позитивні відгуки "покупців".
Фішинг
Ще однією популярною у шахраїв схемою заробітку є фішинг - створення ресурсів, які зовні схожі на популярні інтернет-магазини. Сплачуючи на таких сайтах, покупці фактично передають дані банківської картки зловмисникам.
Кіберполіція рекомендує дотримуватися наступних порад:
Шахраї в Україні
Аферисти активізувалися в Україні із більшою силою після масштабного вторгнення РФ до України. Вони вигадують різні схеми заради того, щоб виманити в українців більше грошей. І прикладів таких схем достатньо.
Наприклад, раніше РБК-Україна писало про те, що шахраї під виглядом "призначення" допомоги, дізнаються дані банківських карток і, як результат, переводили в готівку їх на свою користь.
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