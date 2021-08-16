Полиция назвала еще одну версию смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова. Его могли довести до самоубийства.

Об этом заявил на брифинге заместитель начальника полиции в Днепропетровской области Олег Слипчук, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на трансляцию .

На вопрос журналиста о том, рассматривают ли версию доведения до самоубийства, кроме трех уже озвученных, Слипчук сказал: "Да, не исключается и такая версия".

"Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться. По изъятию оружия назначена комплексная экспертиза", - сообщил он.

Отметим, следствие рассматривает три версии смерти политика: