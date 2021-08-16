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Поліція назвала ще одну версію смерті мера Кривого Рогу

Автор: Анастасія Рокитна

Поліція назвала ще одну версію смерті мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Його могли довести до самогубства.

Про це заявив на брифінгу заступник начальника поліції в Дніпропетровській області Олег Сліпчук, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію.

На питання журналіста про те, чи розглядають версію доведення до самогубства, крім трьох уже озвучених, Сліпчук сказав: "Так, не виключається і така версія".

"Будь-яка версія буде зараз розглядатись та перевірятись. По вилученню зброї призначена комплексна експертиза", - повідомив він.

Зазначимо, слідство розглядає три версії смерті політика:

  • самогубство,
  • вбивство,
  • необережне поводження зі зброєю.

Нагадаємо, РБК-Україна зібрало всю інформацію по справі смерті мера Кривого Рогу.

Зазначимо, мера Кривого Рогу знайшли застреленим у власному будинку.

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Кривий Ріг