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Полиция нашла похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

НовостиОбщество    25.06.2018 - 20:45
Фото (kyiv.npu.gov.ua)
Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Сегодня в Киеве похитили сына финансового атташе посольства Республики Ливии в Украине

Сотрудники полиции нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата, он получил незначительные телесные повреждения. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", - заявил он.

Крищенко сообщил, что на данный момент похитители объявлены в розыск, устанавливаются мотивы совершения преступления.

 

«Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні...

Опубліковано Поліція Києва Понеділок, 25 червня 2018 р.

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что в Киеве сегодня, 25 июня, похитили гражданина Республики Ливия. Похищенным выявился сын финансового атташе посольства Республики Ливии в Украине. В связи с происшествием в Киеве сотрудники полиции ввели план "Перехват".

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Теги публикации: Ливия, похищение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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