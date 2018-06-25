Полиция нашла похищенного в Киеве сына ливийского дипломата

Сегодня в Киеве похитили сына финансового атташе посольства Республики Ливии в Украине
Сотрудники полиции нашли похищенного в Киеве сына ливийского дипломата, он получил незначительные телесные повреждения. Об этом сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники", - заявил он.
Крищенко сообщил, что на данный момент похитители объявлены в розыск, устанавливаются мотивы совершения преступления.
«Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні...Опубліковано Поліція Києва Понеділок, 25 червня 2018 р.
Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что в Киеве сегодня, 25 июня, похитили гражданина Республики Ливия. Похищенным выявился сын финансового атташе посольства Республики Ливии в Украине. В связи с происшествием в Киеве сотрудники полиции ввели план "Перехват".