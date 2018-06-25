В Киеве ввели план "Перехват" в связи с похищением человека

В Киеве двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль и уехали с места происшествия

В Киеве сотрудники полиции ввели план "Перехват" в связи с похищением человека. Об этом сообщает пресс-служба полиции столицы.

Сообщается, что в Киеве сегодня около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на улице Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия.

Так, полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались со свидетелями. Кроме того, в столице ввели план "Перехват": разыскивается автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета.

Отметим, что следователи начали уголовное производство по ст. 146 ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") Уголовного кодекса Украины.

Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что в Киеве сегодня, 25 июня, похитили гражданина Республики Ливия. Похищенным является сын финансового атташе посольства Республики Ливии в Украине.

