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Поліція знайшла викраденого в Києві сина лівійського дипломата

НовиниСуспільство    25.06.2018 - 20:45
Фото (kyiv.npu.gov.ua)
Фото (kyiv.npu.gov.ua)

Сьогодні в Києві викрали сина фінансового аташе посольства Республіки Лівії в Україні

Співробітники поліції знайшли викраденого в Києві сина лівійського дипломата, він отримав незначні тілесні ушкодження. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні ушкодження. Зараз з ним працюють оперативники", - заявив він.

Крищенко повідомив, що на даний момент викрадачі оголошені в розшук, встановлюються мотиви скоєння злочину.

 

«Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні...

Опубліковано Поліція Києва Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що в Києві сьогодні, 25 червня, викрали громадянина Республіки Лівія. Викраденим виявився син фінансового аташе посольства Республіки Лівії в Україні. У зв'язку з подією в Києві співробітники поліції ввели план "Перехоплення".

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Теги публікації: Ливия, похищение  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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