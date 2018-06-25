Поліція знайшла викраденого в Києві сина лівійського дипломата

Сьогодні в Києві викрали сина фінансового аташе посольства Республіки Лівії в Україні

Співробітники поліції знайшли викраденого в Києві сина лівійського дипломата, він отримав незначні тілесні ушкодження. Про це повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні ушкодження. Зараз з ним працюють оперативники", - заявив він.

Крищенко повідомив, що на даний момент викрадачі оголошені в розшук, встановлюються мотиви скоєння злочину.

«Поліцейські встановили місцезнаходження викраденого у Шевченківському районі чоловіка. У нього незначні тілесні... Опубліковано Поліція Києва Понеділок, 25 червня 2018 р.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що в Києві сьогодні, 25 червня, викрали громадянина Республіки Лівія. Викраденим виявився син фінансового аташе посольства Республіки Лівії в Україні. У зв'язку з подією в Києві співробітники поліції ввели план "Перехоплення".