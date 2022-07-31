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Полиция не нашла 300 человек, исчезнувших в Киевской области во время боевых действий

Фото: полиция фиксирует и документирует преступления армии россии в Киевской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киевской области пропавшими без вести все еще остаются около 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Киевской области в эфире национального телемарафона.

"Мы продолжаем поиски. На сегодняшний день мы еще не нашли около 300 человек, которые исчезли во время боевых действий в Киевской области. Еще 216 тел остаются неопознанными, но уже проведена процедура отбора ДНК", - рассказал он.

По его словам, правоохранители также установили, что во время боевых действий в Киевской области очень много людей принудительно вывезли на территорию Беларуси.

"Очень много людей сейчас удерживается на территории Беларуси и РФ. У нас есть свидетели, допросы. Мы надеемся, что при возможности эти люди выйдут на связь и сообщать о себе", - добавил он.

Глава полиции Киевской области добавил, что по состоянию на 31 июля в Киевской области найдено 1348 тел местных жителей, погибших от действий российской армии.

Как сообщалось, в Киевской области обнаружили еще одно тело мирного жителя, который был убит российскими военными. Перед этим мужчину пытали.

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