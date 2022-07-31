В Киевской области обнаружили еще одно тело замученного россиянами мирного жителя
В Киевской области обнаружили еще одно тело мирного жителя, который был убит российскими военными. Перед этим мужчину пытали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции Киевской области Андрея Небытова в Telegram.
Тело мужчины нашли возле бывших позиций российских оккупантов в селе Новое Залесье. Руки погибшего были связаны веревкой с креплением через железный карабин буксировочного троса, который был намотан и на шею.
Полиция утверждает, что мирного жителя пытали, в том числе душили.
Несколько месяцев назад в этом селе нашли тело еще одного мужчины. Он был переселенцем из Донецка.
Напомним, что в Киевской области уже обнаружили 1346 тел гражданских, убитых российскими оккупантами.
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