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В Украине усилили охрану дипломатических учреждений во время выборов

Новости » Выборы 2019    21.04.2019 - 10:37
В Украине усилили охрану дипломатических учреждений во время выборов
Фото: Сергей Князев (РБК-Украина)

Председатель Нацполиции сообщил, что было объявлено 29 подозрений

В суд было направлено 20 уголовных дел, открытых во время первого тура выборов президента Украины. Об этом на брифинге в МВД рассказал председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, 820 админпротоколов реализовано. Из них 567 дошли до суда. Уже есть 245 решений суда, по 144 делам наложены штрафы.

"20 уголовных дел, открытых во время первого тура выборов, направили в суд. Всего в производстве следователей 144 дела. Объявлено 29 подозрений", - рассказал он.

Кроме того, усилена охрана дипломатических представительств во время выборов.

"За пятницу и субботу было выдано более 12 тысяч паспортов гражданам Украины", - заявил Князев

"Также отмечаю, что вам не могут отказать в выдаче бюллетеней при наличии ID карты. Когда вы бросаете бюллетень в урну, держите свой паспорт вместе с бюллетенем, потому что паспорт может упасть вместе с бюллетенем", - сообщил представитель Государственной миграционной службы в ходе брифинга.

Он также добавил, что бюллетень для голосования также обязаны выдать, даже если гражданин не успел вклеить фотографию в паспорт по факту достижения 25-летнего или 45-летнего возраста.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Украине не открылся один избирательный участок. На сегодняшнее утро не открыта только один участок в поселке Лебединское на линии разграничения в Донецкой области.

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