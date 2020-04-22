ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Полиция направила в суд обвинительный акт по делу о взрывах в Кропивницком

Новости » Общество     22.04.2020 - 15:07
Полиция направила в суд обвинительный акт по делу о взрывах в Кропивницком
Фото: взрывы в Кропивницком (persha.kr.ua)

В результате взрывов один человек погиб, двое - получили повреждения

Следователи Кропивницкого отдела полиции завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт по делу о взрывах Кропивницком. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Как отметили правоохранители, обвинительный акт направлен в отношении должностного лица по ч.2 ст. 272 "Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины.

"Вследствие нарушений, допущенных должностным лицом, на территории, где располагалась генераторные станция и автомобильная стоянка, возник пожар, что в дальнейшем привело к взрывам автомобильных цистерн со сжиженным газом. В результате происшествия один человек погиб, еще двое - получили телесные повреждения средней степени тяжести. Кроме того, ряд транспортных средств были повреждены или полностью уничтожены огнем", - сообщили в МВД.

Отмечается, что всего в ходе расследования потерпевшими признаны 20 человек, которым был нанесен ущерб на более 3 млн гривен. На данный момент обвинительный акт находится на рассмотрении суда.

Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, 27 марта 2019 года в Кропивницком прогремело несколько сильных взрывов. Позже стало известно, что взорвалась газовая заправка.

По факту взрывов в Кропивницком на газозаправочной станции двум лицам объявили подозрение в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее тяжкие последствия. Впоследствии руководителя общества с ограниченной ответственностью "Элан-Ви" взяли под стражу.

В Херсонской области взорвался военный автомобиль с боеприпасами Во Львове возле больницы произошел взрыв, есть жертва
Новости Украины Министерство внутренних дел УкраиныКропивницкийобвинительный актВзрыв
News
On Top