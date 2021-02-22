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Полиция накрыла продавцов фейковых "евроблях". Обманули людей на 1 млн гривен

Автор: РБК-Украина

В Сумской области разоблачили двух мужчин, которые продавали несуществующие машины. За якобы пригон "евроблях" они брали практически полную стоимость авто.

Об этом говорится в сообщении на сайте киберполиции.

Сообщается, что мошенники на платформе объявлений в интернете выставляли на продажу автомобили с пробегом из Европы при условии частичной предоплаты. После первого платежа заказчика заверяли, что за машиной уже выехали. После этого присылали заранее смонтированные видео и просили второй платеж. В итоге мошенники получали почти полную стоимость заказа и "исчезали".

"Таким образом злоумышленники обманули 24-х граждан более чем на миллион гривен", - говорится в сообщении.

По месту жительства фигурантов и в их автомобилях работники полиции провели обыски. Подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада одобрила за основу новый закон о растаможке "евроблях". РБК-Украина писало, что он предлагает.

Кроме того, в Украине хотят существенно снизить штрафы за нерастаможенные "евробляхи".

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Новости Украины мошенничествоКиберполицияевробляхи
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