Поліція накрила продавців фейкових "євроблях". Обдурили людей на 1 млн гривень

В Сумській області викрили двох чоловіків, які продавали неіснуючі машини. За нібито пригон "євроблях" вони брали практично повну вартість авто.
Про це йдеться в повідомленні на сайті киберполиции.
Повідомляється, що шахраї на платформі оголошень в інтернеті виставляли на продаж автомобілі з пробігом з Європи за умови часткової передоплати. Після першого платежу замовника запевняли, що за машиною вже виїхали. Після цього надсилали заздалегідь змонтовані відео і просили другий платіж. В результаті шахраї отримували майже повну вартість замовлення та "зникали".
"Таким чином зловмисники ошукали 24-х громадян більш ніж на мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.
За місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях працівники поліції провели обшуки. Підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада схвалила за основу новий закон про розмитнення "євроблях". РБК-Україна писало, що він пропонує.
Крім того, в Україні хочуть істотно знизити штрафи за нерозмитнені "євробляхи".