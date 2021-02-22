Поліція накрила продавців фейкових "євроблях". Обдурили людей на 1 млн гривень

Повідомляється, що шахраї на платформі оголошень в інтернеті виставляли на продаж автомобілі з пробігом з Європи за умови часткової передоплати. Після першого платежу замовника запевняли, що за машиною вже виїхали. Після цього надсилали заздалегідь змонтовані відео і просили другий платіж. В результаті шахраї отримували майже повну вартість замовлення та "зникали".

"Таким чином зловмисники ошукали 24-х громадян більш ніж на мільйон гривень", - йдеться в повідомленні.

За місцем проживання фігурантів та в їх автомобілях працівники поліції провели обшуки. Підозрюваним обрано запобіжний захід - тримання під вартою.