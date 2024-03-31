Поліція нагадала, як діяти під час повітряної тривоги: алгоритми

Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації у населених пунктах України часто лунають сирени повітряної тривоги. Правоохоронці зібрали основні алгоритми дій для людей, яких зненацька застала повітряна тривога.

Якщо ви в цей час перебуваєте на вулиці:

прямуйте до найближчого укриття;

якщо не знаєте, де укриття, запитайте в інших людей, або знайдіть найближче укриття;

не користуйтеся ліфтом та уникайте будівель стратегічного значення.

Якщо ви перебуваєте в автомобілі:

зупиніть авто так, щоб воно не заважало руху та швидко прямуйте до найближчого укриття;

якщо поблизу немає укриття, зайдіть всередину найближчої доступної будівлі та сховайтесь за двома стінами на цокольному або першому поверсі;

намагайтеся об'їхати центральні автошляхи міста іншими альтернативними шляхами, щоб не потрапити в затор та не наражати себе на небезпеку.

Якщо під час тривоги ви вдома: