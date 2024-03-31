Поліція нагадала, як діяти під час повітряної тривоги: алгоритми

Українці вже звикли жити в умовах війни, проте нині всім вкрай важливо пам’ятати, що звикати до ігнорування сигналу "Повітряної тривоги” ні в якому разі не можна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції Одеської області.
Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації у населених пунктах України часто лунають сирени повітряної тривоги. Правоохоронці зібрали основні алгоритми дій для людей, яких зненацька застала повітряна тривога.
Якщо ви в цей час перебуваєте на вулиці:
Якщо ви перебуваєте в автомобілі:
Якщо під час тривоги ви вдома:
В Мінреінтеграції пояснили, як підтримати дитину під час повітряної тривоги.
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