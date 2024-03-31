Полиция напомнила, как действовать во время воздушной тревоги: алгоритмы

Украинцы уже привыкли жить в условиях войны, однако сейчас всем крайне важно помнить, что привыкать к игнорированию сигнала "Воздушной тревоги" ни в коем случае нельзя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление патрульной полиции Одесской области.
Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в населенные пункты Украины часто раздаются сирены воздушной тревоги. Правоохранители собрали основные алгоритмы действий для людей, которых внезапно застала воздушная тревога.
Если вы в это время находитесь на улице:
Если вы находитесь в автомобиле:
Если во время тревоги вы дома:
В Минреинтеграции объяснили, как поддержать ребенка во время воздушной тревоги.
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