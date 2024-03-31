Полиция напомнила, как действовать во время воздушной тревоги: алгоритмы

Из-за полномасштабного вторжения Российской Федерации в населенные пункты Украины часто раздаются сирены воздушной тревоги. Правоохранители собрали основные алгоритмы действий для людей, которых внезапно застала воздушная тревога.

Если вы в это время находитесь на улице:

направляйтесь к ближайшему укрытию;

если не знаете, где укрытие, спросите у других людей или найдите ближайшее укрытие;

не пользуйтесь лифтом и избегайте зданий стратегического значения.

Если вы находитесь в автомобиле:

остановите авто так, чтобы оно не мешало движению и быстро направляйтесь к ближайшему укрытию;

если поблизости нет укрытия, зайдите внутрь ближайшего доступного здания и спрячьтесь за двумя стенами на цокольном или первом этаже;

старайтесь объехать центральные автодороги города другими альтернативными путями, чтобы не попасть в пробку и не подвергать себя опасности.

Если во время тревоги вы дома: