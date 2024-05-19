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Поліція нагадала про наслідки для власників "куплених" посвідчень водія

Україна, Неділя 19 травня 2024 22:32
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Поліція нагадала про наслідки для власників "куплених" посвідчень водія Фото: водіям нагадали, чому не варто купувати посвідчення (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

Купуючи посвідчення водія варто не забувати про наслідки. Окрім штрафу від правоохоронців можна натрапити й на шахрайські махінації від самих "продавців".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Правоохоронці нагадали, що підроблені посвідчення водія хоч і можуть бути схожі на оригінали, проте вони все одно не відображаються у державних реєстрах, застосунку "Дія" чи в Кабінеті водія.

Водночас, з метою отримання фінансових даних користувачів, шахраї створюють фішингові ресурси з пропозицією продажу нібито справжніх посвідчень водія. У такий спосіб аферисти отримують доступ до електронних гаманців громадян і надалі привласнюють гроші потерпілих.

Закликаємо не користуватися послугами шахраїв, чесно складати іспити та отримувати посвідчення водія у сервісному центрі МВС.

Крім цього в Україні діє закон, який забороняє використання завідомо підробних документів. Це карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що штрафи на дорозі можуть виписати не лише водіям. РБК-Україна повідомило, скільки доведеться заплатити за перехід дороги не на "зебрі".

Крім того, ми писали, який штраф може отримати водій за непристебнутий ремінь.

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