Поліція нагадала, чому варто реагувати на сигнали повітряної тривоги

Сигнали повітряної тривоги - це попередження про реальну загрозу. Ігнорувати їх не варто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву патрульної поліції.
"Сигнали повітряної тривоги - це не просто звук, а попередження про реальну загрозу. Навіть якщо ми чуємо сигнал тривоги по розвідувальному дрону, не варто забувати, що за ним, можуть бути - балістичні ракети", - наголосили в поліції.
Правоохоронці наголосили, що саме через це реакція на сигнал має бути миттєвою.
"Це ваш єдиний шанс вижити. Балістика не прощає зволікань: з моменту виявлення до прильоту - мінімум часу", - додали в поліції.
Водночас правоохоронці нагадали, як діяти, коли чуєте сигнал про небезпеку:
"Ігнорування тривоги не зробить вас сильнішим чи сміливішим! Дбайте один про одного. Нагадуйте рідним про правила безпеки!", - наголосили в поліції.
Нагадаємо, що росіяни майже щоденно завдають ударів по Україні. Окупанти здебільшого застосовують "Шахеди", а також останнім часом дедалі частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.
Зауважимо також, що діти по-різному реагують на сигнали повітряної тривоги. Хтось швидко тягне батьків у безпечне укриття, хтось навіть не відвертається від екрану планшета або телевізора.
РБК-Україна пояснило, що робити, коли дитина боїться повітряної тривоги.
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