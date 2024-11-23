Полиция напомнила, почему следует реагировать на сигналы воздушной тревоги

"Сигналы воздушной тревоги - это не просто звук, а предупреждение о реальной угрозе. Даже если мы слышим сигнал тревоги по разведывательному дрону, не стоит забывать, что за ним, могут быть - баллистические ракеты", - подчеркнули в полиции.

Правоохранители подчеркнули, что именно поэтому реакция на сигнал должна быть мгновенной.

"Это ваш единственный шанс выжить. Баллистика не прощает промедлений: с момента обнаружения до прилета - минимум времени", - добавили в полиции.

В то же время правоохранители напомнили, как поступать, когда слышите сигнал об опасности:

оставьте все и немедленно до ближайшего укрытия;

проверьте официальные источники информации, чтобы понять масштабы опасности;

если вы на улице, избегайте открытых пространств и скопления людей;

если есть возможность предупредить родных об опасности;

оставайтесь в укрытии до официального отбоя тревоги.

"Игнорирование тревоги не сделает вас сильнее или смелее! Заботьтесь друг о друге. Напоминайте родным о правилах безопасности!", - подчеркнули в полиции.