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Полиция начала расследование по факту аварийной посадки АН-2 в Киеве

Новости » Происшествия    07.06.2019 - 20:18
Полиция начала расследование по факту аварийной посадки АН-2 в Киеве
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Около 16 часов самолет АН-2 совершил вынужденную посадку на водоем в Святошинском районе

Следователи полиции города Киева начали уголовное производство по факту аварийной посадки самолета АН-2 на территории Киева 7 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции столицы. 

Как сообщается, по факту происшествия было начато уголовное производство по статье "Нарушении правил безопасности движения".

"По факту происшествия следователи киевской полиции начали уголовное производство по ч. 1 ст. 276 (Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Согласно санкции статьи, такие действия наказываются исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет", - говорится в сообщении. 

Отметим, около 16 часов в дежурную часть поступило сообщение о том, что во время планового облета самолета АН-2, совершивший вылет с аэродрома "Чайка", совершил вынужденную посадку на водоем в Святошинском районе.

По данным полиции, в результате этого события три человека, находившихся на борту, получили телесные повреждения, двое из них - госпитализированы.

Напомним, на  территории города Киева самолет АН-2 с тремя людьми на борту совершил жесткую посадку на водоем. Все пассажиры самолета живы и доставлены на берег. Пострадавших передали работникам скорой медицинской помощи. 

Кроме того, в столице Эстонии Таллине во вторник, 4 июня, совершил аварийную посадку самолет авиакомпании Nordica, который летел из Киева. Всех пассажиров самолета эвакуировали. 

 

 

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