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Полиция начала поиски останков саудовского журналиста

Новости » Происшествия    19.10.2018 - 06:03
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Вблизи Стамбула в лесу началась поисковая операция

Полиция Турции начала поиски в лесу останков убитого саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что  расследование привело к ряду предположений о том, что останки журналиста могут находиться в городе Ялова и лесу Белград, который расположен в пригороде турецкой столицы. В настоящее время полицейские обыскивают эти места.

Кроме того, следователям удалось собрать большое количество образцов ДНК в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле, где предположительно был убит Хашкаджи. Эти образцы будут тщательно изучены экспертами для нахождения совпадений с ДНК журналиста.

Отметим, журналист Хашкаджи пропал 2 октября, после того как зашел в саудовское консульство в Стамбуле. Туда он прибыл для получения документов, которые позволили бы ему жениться на гражданке Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что Майк Помпео поставил Саудовской Аравии ультиматум и дал 72 часа на завершение расследования по делу журналиста.

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