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Поліція почала пошуки останків саудівського журналіста

Новини » Надзвичайні події    19.10.2018 - 06:03
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Поблизу Стамбула в лісі почалася пошукова операція

Поліція Туреччини почала пошуки в лісі останків вбитого саудівського журналіста Джамаля Хашкаджи. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що розслідування призвело до ряду припущень про те, що останки журналіста можуть перебувати в місті Ялова і лісі Белград, який розташований в передмісті турецької столиці. В даний час поліцейські обшукують ці місця.

Крім того, слідчим вдалося зібрати велику кількість зразків ДНК у генеральному консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі, де, ймовірно, був убитий Хашкаджи. Ці зразки будуть ретельно вивчені експертами для знаходження збігів з ДНК журналіста.

Зазначимо, журналіст Хашкаджи пропав 2 жовтня, після того як зайшов у саудівське консульство в Стамбулі. Туди він прибув для отримання документів, які дозволили б йому одружитися на громадянці Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Майк Помпео поставив Саудівській Аравії ультиматум і дав 72 години на завершення розслідування справи журналіста.

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