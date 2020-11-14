Полиция Монреаля не подтвердила захват заложников в офисе Ubisoft

Полиция города Монреаль в Канаде не подтвердила захват заложников в офисе французской студии по производству видеоигр Ubisoft.

Об этом полиция сообщила в Twitter.

Здание сейчас эвакуируют.

"На данный момент угроз не обнаружено. Сейчас мы эвакуируем здание", - говориться в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Канаде неизвестные захватили заложников в офисе Ubisoft в Монреале на улице Сен-Лоран. Местная пресса информирует, что полиция уже начала спецоперацию по освобождению сотрудников компании и обезвреживанию преступников.

Напомним, в октябре в Монреале полиция застрелила мужчину, который ходил по улице с ножом. В одном из эпизодов он хотел напасть на "копов".