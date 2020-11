Поліція Монреаля не підтвердила захоплення заручників в офісі Ubisoft

Поліція міста Монреаль в Канаді не підтвердила захоплення заручників в офісі французької студії з виробництва відеоігор Ubisoft.

Про це поліція повідомила в Twitter.

Зараз будівлюя евакуюють.

"На даний момент загроз не виявлено. Зараз ми евакуюємо будівлю", - говориться в повідомленні.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T