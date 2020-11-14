Поліція Монреаля не підтвердила захоплення заручників в офісі Ubisoft

Поліція міста Монреаль в Канаді не підтвердила захоплення заручників в офісі французької студії з виробництва відеоігор Ubisoft.

Про це поліція повідомила в Twitter.

Зараз будівлюя евакуюють.

"На даний момент загроз не виявлено. Зараз ми евакуюємо будівлю", - говориться в повідомленні.

No threat has been identified for now. We are currently evacuating the building. #SPVM https://t.co/7g7eHU2B1T — Police Montréal (@SPVM) November 13, 2020

Раніше повідомлялося, що у Канаді невідомі захопили заручників в офісі Ubisoft в Монреалі на вулиці Сен-Лоран. Місцева преса інформує, що поліція вже почала спецоперацію по звільненню співробітників компанії і знешкодження злочинців.

Нагадаємо, в жовтні в Монреалі поліція застрелила чоловіка, який ходив по вулиці з ножем. В одному з епізодів він хотів напасти на "копів".