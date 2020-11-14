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Поліція Монреаля не підтвердила захоплення заручників в офісі Ubisoft

Автор: РБК-Україна

Поліція міста Монреаль в Канаді не підтвердила захоплення заручників в офісі французької студії з виробництва відеоігор Ubisoft.

Про це поліція повідомила в Twitter.

Зараз будівлюя евакуюють.

"На даний момент загроз не виявлено. Зараз ми евакуюємо будівлю", - говориться в повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що у Канаді невідомі захопили заручників в офісі Ubisoft в Монреалі на вулиці Сен-Лоран. Місцева преса інформує, що поліція вже почала спецоперацію по звільненню співробітників компанії і знешкодження злочинців.

Нагадаємо, в жовтні в Монреалі поліція застрелила чоловіка, який ходив по вулиці з ножем. В одному з епізодів він хотів напасти на "копів".

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