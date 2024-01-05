Поліція Львівської області дала поради тим, хто наважиться пірнати на Водохреще

Правоохоронці не радять пірнати у водойми на Водохреще. Водночас, дали кілька порад для тих, хто все ж таки вирішить порушити заборону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Львівської області.
"Ми закликаємо вас відмовитися від пірнання у водойми. Та якщо ви все ж вирішили для себе по іншому, то щоб купання було безпечним та не призвело до негативних наслідків, ось вам кілька порад", - кажуть в поліції.
Поради, як правильно пірнати на Водохреще
Кому взагалі не варто занурюватись
Правоохоронці підкреслюють, що також не варто брати участь у купаннях вагітним жінкам та дітям до 6 років.
"Старші діти можуть купатися лише під наглядом дорослих", - додають вони.
Україна перейшла на новий юліанський церковний календар і дати майже всіх свят зрушили на 13 днів назад. Зокрема, День Святого Миколая, який раніше відзначався 19 грудня, "переїхав" на 6-те. Те саме стосується і Різдва - 25 грудня замість 7 січня, а Водохреще - 6 січня замість 19-го. Тобто тепер цикл свят розпочинається з 18 листопада та закінчується 7 січня.
Нагадаємо, християни на Водохреще вшановують Таїнство Хрещення Ісуса Христа, яке він звершив на річці Йордан. Саме тому свято у народі називають Йордана, а освячену воду - йорданською. Докладніше про свято - у матеріалі.
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