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Полиция Львовской области дала советы тем, кто решится нырять на Крещение

Фото: полиция не советует нырять на Крещение, но дала советы тем, кто решится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Правоохранители не советуют нырять в водоемы на Крещение. Вместе с тем, дали несколько советов для тех, кто все же решит нарушить запрет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Львовской области.

"Мы призываем вас отказаться от ныряния в водоемы. Но если вы все же решили для себя по другому, то чтобы купание было безопасным и не привело к негативным последствиям, вот вам несколько советов", - говорят в полиции.

Советы, как правильно нырять на Крещение

  • перед погружением в ледяную воду следует посоветоваться с вашим врачом, поскольку зимнее плавание может вызвать проблемы со здоровьем;
  • перед погружением в воду следует произвести энергичную разминку. Прежде чем нырнуть, смочите лицо, грудь, живот и спину и только после этого погружайтесь. Нырять с головой не стоит, ведь это может привести к резкому охлаждению организма. Безопасное пребывание в ледяной воде 3-5 секунд;
  • после купания как можно быстрее снимите мокрую одежду, быстро разотритесь полотенцем и оденьтесь в сухую и теплую одежду;
  • Употреблять алкоголь и курить перед погружением в ледяную воду очень опасно. Алкоголь расширяет периферические сосуды, что значительно увеличивает теплоотдачу. Курение существенно нарушает кровообращение, увеличивая охлаждение;
  • купаться можно только в специально оборудованных местах с проверенным дном.

Кому вообще не стоит погружаться

Правоохранители подчеркивают, что также не стоит участвовать в купаниях беременным женщинам и детям до 6 лет.

"Старшие дети могут купаться только под наблюдением взрослых", - добавляют они.

Крещение 2024 в Украине

Украина перешла на новый юлианский церковный календарь, и даты почти всех праздников сдвинулись на 13 дней назад. В частности, День Святого Николая, который ранее отмечался 19 декабря, "переехал" на 6-е. То же касается и Рождества - 25 декабря вместо 7 января, а Крещение - 6 января вместо 19-го. То есть теперь цикл праздников начинается с 18 ноября и заканчивается 7 января.

Напомним, христиане в Крещение чествуют Таинство Крещения Иисуса Христа, которое он совершил на реке Иордан. Именно поэтому праздник в народе называют Иордана, а освященную воду - иорданской. Подробнее о самом празднике - в материале.

 

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