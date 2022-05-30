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Полиция Луганской области эвакуировала из Северодонецка раненых мирных жителей

Фото: в Северодонецке полиция эвакуировала раненых местных жителей (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В воскресенье, 29 мая, спецназ полиции Луганской области помог эвакуировать пятерых раненых мирных жителей Северодонецка, которые пострадали в результате вражеских артиллерийских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной полиции.

"Все раненые получили медицинскую помощь и уже находятся в больницах в Донецкой области", - говорится в сообщении.

Напомним, бои за Северодонецк продолжаются. Российская армия пытается закрепиться в окрестностях города и даже вела штурмовые действия в направлении центра.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские военные делают все, чтобы сдержать российское наступление на Северодонецк. По словам главы государства, оккупантам придется заплатить высокую цену за захват города.

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