Полиция Лос-Анджелеса применила более тысячи снарядов во время иммиграционных протестов

В Лос-Анджелесе полиция за один день выпустила более тысячи снарядов по протестующим во время акций против иммиграционной политики Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

В понедельник, 16 сентября, полицейское управление штата опубликовало отчет о применении силы против протестующих в Лос-Анджелесе. Он включал данные об использовании кресел-мешков, резиновых и пенопластовых снарядов, а также слезоточивого газа во время протестов.

Таким образом, стало известно, что в июне 2025 года полиция Лос-Анджелеса применила более 1000 снарядов против протестующих за один день во время акций против иммиграционной политики администрации Трампа и развертывания Национальной гвардии в центре города.

По данным отчета, во время протестов 6 июня было выпущено 34 снаряда по примерно 100 людям, а 8 июня - 1040 снарядов по около 6000 участников акций, включая 20 выстрелов слезоточивым газом CS.

В тот день на месте происшествия работало 584 полицейских. Протестующие перекрыли главную автостраду и подожгли автомобили с автономным управлением. В результате применения силы шесть человек получили ранения.

Заместитель директора по вопросам политики Проекта полицейской деятельности Нью-Йоркского университета Джош Паркер заявил, что такое применение силы является чрезмерным и не соответствует принципам безопасного управления толпой.

Кстати, после того, как несколько журналистов были ранены, федеральный судья издал временный запретительный приказ, который запретил полиции Лос-Анджелеса применять резиновые снаряды и другие боеприпасы против работников СМИ.

Один из протестующих, который в результате инцидента потерял палец, подал иск о нарушении гражданских прав против города и департамента шерифа округа.

По словам начальника полиции Джима Макдоннелла, действия офицеров были оправданы из-за "опасных, изменчивых и насильственных условий", в которых получили травмы 52 полицейских.

8 июня напряжение обострилось, когда Национальная гвардия прибыла для патрулирования федеральных зданий. Протестующие бросали камни, бетон, коктейли Молотова и другие предметы в полицейских, а некоторые образовали баррикады из мебели и блокировали автостраду 101.

Отчет также отмечает, что полиция выдала несколько незаконных приказов о собраниях, прекратив демонстрации в отдельных кварталах, однако толпа оставалась на улицах, и для контроля ситуации были применены боеприпасы.

Лейтенант полиции в отставке Джефф Веннингер отметил, что департаменты полиции часто не осознают ограничений закона и просто возвращаются к старым практикам применения силы.