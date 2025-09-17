ua en ru
Ср, 17 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Полиция Лос-Анджелеса применила более тысячи снарядов во время иммиграционных протестов

США, Среда 17 сентября 2025 08:15
UA EN RU
Полиция Лос-Анджелеса применила более тысячи снарядов во время иммиграционных протестов Иллюстративное фото: полиция США (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В Лос-Анджелесе полиция за один день выпустила более тысячи снарядов по протестующим во время акций против иммиграционной политики Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на АР.

В понедельник, 16 сентября, полицейское управление штата опубликовало отчет о применении силы против протестующих в Лос-Анджелесе. Он включал данные об использовании кресел-мешков, резиновых и пенопластовых снарядов, а также слезоточивого газа во время протестов.

Таким образом, стало известно, что в июне 2025 года полиция Лос-Анджелеса применила более 1000 снарядов против протестующих за один день во время акций против иммиграционной политики администрации Трампа и развертывания Национальной гвардии в центре города.

По данным отчета, во время протестов 6 июня было выпущено 34 снаряда по примерно 100 людям, а 8 июня - 1040 снарядов по около 6000 участников акций, включая 20 выстрелов слезоточивым газом CS.

В тот день на месте происшествия работало 584 полицейских. Протестующие перекрыли главную автостраду и подожгли автомобили с автономным управлением. В результате применения силы шесть человек получили ранения.

Заместитель директора по вопросам политики Проекта полицейской деятельности Нью-Йоркского университета Джош Паркер заявил, что такое применение силы является чрезмерным и не соответствует принципам безопасного управления толпой.

Кстати, после того, как несколько журналистов были ранены, федеральный судья издал временный запретительный приказ, который запретил полиции Лос-Анджелеса применять резиновые снаряды и другие боеприпасы против работников СМИ.

Один из протестующих, который в результате инцидента потерял палец, подал иск о нарушении гражданских прав против города и департамента шерифа округа.

По словам начальника полиции Джима Макдоннелла, действия офицеров были оправданы из-за "опасных, изменчивых и насильственных условий", в которых получили травмы 52 полицейских.

8 июня напряжение обострилось, когда Национальная гвардия прибыла для патрулирования федеральных зданий. Протестующие бросали камни, бетон, коктейли Молотова и другие предметы в полицейских, а некоторые образовали баррикады из мебели и блокировали автостраду 101.

Отчет также отмечает, что полиция выдала несколько незаконных приказов о собраниях, прекратив демонстрации в отдельных кварталах, однако толпа оставалась на улицах, и для контроля ситуации были применены боеприпасы.

Лейтенант полиции в отставке Джефф Веннингер отметил, что департаменты полиции часто не осознают ограничений закона и просто возвращаются к старым практикам применения силы.

Напомним, из-за ряда резонансных убийств борьба с преступностью в США стала топ-темой политической повестки дня.

Кстати, в 2021 году Калифорния ограничила использование менее смертоносных боеприпасов до испытания альтернативных методов контроля над толпой. Полиция не может целиться без разбора в толпу или в жизненно важные органы, а также применять силу исключительно из-за нарушения комендантского часа или словесных угроз.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
РФ ударила по подстанциям "Укрзализныци": что с маршрутами и движением поездов
Аналитика
"Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре
Владислава Подлеснаяжурналист, ведущая YouTube-канала РБК-Украина "Наша миссия – победить смерть". Интервью с гендиректором больницы Мечникова в Днепре