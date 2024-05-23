Поліція Лондона звинуватила британця в порушенні закону про нацбезпеку через зв'язки з РФ

"Чоловікові було пред'явлено обвинувачення в межах превентивного розслідування контртерористичної поліції щодо ймовірних злочинів відповідно до закону про національну безпеку", - пишуть поліцейські.

Йдеться про Говарда Майкла Філліпса, якому 64 роки. Його взяли під варту в поліції, і очікується, що він постане перед мировим судом Вестмінстера сьогодні вдень.

При цьому заарештували його ще тиждень тому в центрі Лондона і помістили під варту. Поліція повідомила, що країна, до якої належить обвинувачення, є Росія. Таким чином чоловіка звинувачують у зв'язках з РФ.