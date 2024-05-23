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Поліція Лондона звинуватила британця в порушенні закону про нацбезпеку через зв'язки з РФ

Архівне фото: поліція Лондона звинуватила британця в порушенні закону про нацбезпеку через зв'язки з РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці Лондона висунули звинувачення громадянину Великої Британії в порушенні закону про нацбезпеку через його зв'язки з Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу столичної поліції Лондона.

"Чоловікові було пред'явлено обвинувачення в межах превентивного розслідування контртерористичної поліції щодо ймовірних злочинів відповідно до закону про національну безпеку", - пишуть поліцейські.

Йдеться про Говарда Майкла Філліпса, якому 64 роки. Його взяли під варту в поліції, і очікується, що він постане перед мировим судом Вестмінстера сьогодні вдень.

При цьому заарештували його ще тиждень тому в центрі Лондона і помістили під варту. Поліція повідомила, що країна, до якої належить обвинувачення, є Росія. Таким чином чоловіка звинувачують у зв'язках з РФ.

Російська агентура в Європі

РФ шпигує за важливими об'єктами в Європі та готується до проведення диверсій. Тому країни Заходу посилено готуються протидіяти зусиллям Кремля.

Нещодавно Bloomberg писало, що для здійснення диверсій у Європі ГРУ наймає молодих людей через інтернет.

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