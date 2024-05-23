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Полиция Лондона обвинила британца в нарушении закона о нацбезопасности из-за связей с РФ

Архивное фото: полиция Лондона обвинила британца в нарушении закона о нацбезопасности из-за связей с РФ (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители Лондона выдвинули обвинения гражданину Великобритании в нарушении закона о нацбезопасности из-за его связей с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу столичной полиции Лондона.

"Мужчине было предъявлено обвинение в рамках превентивного расследования контртеррористической полиции относительно вероятных преступлений в соответствии с законом о национальной безопасности", - пишут полицейские.

Речь идет о Говарде Майкле Филлипсе, которому 64 года. Его взяли под стражу в полиции, и ожидается, что он предстанет перед мировым судом Вестминстера сегодня днем.

При этом арестовали его еще неделю назад в центре Лондона и поместили под стражу. Полиция сообщила, что страна, к которой относится обвинение, является Россия. Таким образом мужчину обвиняют в связях с РФ.

Российская агентура в Европе

РФ шпионит за важными объектами в Европе и готовится к проведению диверсий. Поэтому страны Запада усиленно готовятся противодействовать усилиям Кремля.

Недавно Bloomberg писало, что для осуществления диверсий в Европе ГРУ нанимает молодых людей через Интернет.

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