Полиция Лондона обвинила британца в нарушении закона о нацбезопасности из-за связей с РФ

"Мужчине было предъявлено обвинение в рамках превентивного расследования контртеррористической полиции относительно вероятных преступлений в соответствии с законом о национальной безопасности", - пишут полицейские.

Речь идет о Говарде Майкле Филлипсе, которому 64 года. Его взяли под стражу в полиции, и ожидается, что он предстанет перед мировым судом Вестминстера сегодня днем.

При этом арестовали его еще неделю назад в центре Лондона и поместили под стражу. Полиция сообщила, что страна, к которой относится обвинение, является Россия. Таким образом мужчину обвиняют в связях с РФ.