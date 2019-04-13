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Полиция Лондона прокомментировала нападение на автомобиль посла Украины

Новости » Происшествия    13.04.2019 - 18:53
Полиция Лондона прокомментировала нападение на автомобиль посла Украины
Фото: нападение на автомобиль посла Украины в Лондоне (BBC)

В полиции не считают инцидент террористическим актом

В Скотленд-Ярде прокомментировали нападение на автомобиль посла Украины в Лондоне (Великобритания), который произошел сегодня, 13 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Скотленд-Ярда.

В заявлении говорится, что британская полиция не считает нападение на автомобиль украинского посла террористическим актом.

Отмечается, что расследование инцидента продолжается.

Напомним, сегодня, 13 апреля, в Лондоне произошло нападение на автомобиль посла Украины в Великобритании. Правоохранители со стрельбой задержали водителя автомобиля, который врезался в машину посла. По словам представителя посольства Украины, водитель представлял угрозу.

Кроме того, 21 марта в турецком Стамбуле пассажирский автобус въехал в толпу пешеходов. В результате инцидента 3 человека получили травмы, их доставили в ближайшую больницу.

Ранее, в центре Токио (Япония) автомобиль выехал на тротуар и врезался в толпу людей, в результате чего пострадали 5 человек. Происшествие произошло вблизи железнодорожной станции Синдзюку. В полиции отметили, что за рулем был 79-летний мужчина, он перепутал педали газа и тормоза и врезался в толпу.

Добавим, в прошлом году в пригороде ирландского Дублина автомобиль въехал в группу людей на территории церкви. В результате происшествия пострадали семь человек. Двое пострадавших находились в критическом состоянии.

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