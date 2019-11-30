Полиция Лондона назвала имя террориста, убившего двух человек на мосту

Британская полиция назвала имя мужчины, который напал на людей с ножом на Лондонском мосту, в результате чего двое человек скончались. Об этом соощает Reuters.

Это 28-летний Усман Хан, который был осужден за преступления терроризма и освобожден из тюрьмы в прошлом году.

"Он был известен властям, поскольку в 2012 году был осужден за преступления, связанные с терроризмом", - заявил главный сотрудник британской контртеррористической полиции Нил Басу.

Известно, что Усман Хан был освобожден из тюрьмы в декабре 2018 года по лицензии. В Британии на человека, освобожденного по лицензии, распространяются условия на срок его заключения после выхода из тюрьмы. Газета "Таймс" сообщила, что Хан согласился носить электронный браслет.

По словам Басу, помимо убитого мужчины и женщины, еще трое человек - мужчина и две женщины, получили ранения и остаются в больнице.

Британские СМИ напоминают, что в 2017 года на Лондонском мосту было совершено нападение, когда три боевика въехали в пешеходов на микроавтобусе, а затем напали на людей в окрестностях, убив восемь и ранив по меньшей мере 48 человек.

Напомним, вечером 29 ноября в Лондоне мужчина, вооруженный ножом, начал нападать на людей на мосту. Вскоре на место происшествия прибыли правоохранители и открыли стрельбу. Полицейские убили нападавшего, а происшедшее назвали терактом. Двое человек умерли в результате атаки.