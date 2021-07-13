Полиция Лондона конфисковала криптовалюту на рекордные 180 млн фунтов

Изъятие является крупнейшим в Великобритании, побив предыдущий рекорд, установленный, когда 24 июня полиция конфисковала 114 млн фунтов стерлингов криптовалюты. Арестованная 24 июня по подозрению в отмывании денег 39-летняя женщина была опрошена по поводу нового изъятия. С тех пор она освобождена под залог.

Управление по борьбе с экономическими преступлениями полиции произвело арест после получения разведывательных данных о передаче преступных активов. Следствие продолжается. Полиция не сообщила, какие криптовалюты она конфисковала.

Заместитель помощника комиссара Грэм Макналти сказал: "Доходы от преступной деятельности отмываются разными способами. В то время как наличные деньги по-прежнему остаются главным орудие преступного мира, по мере развития цифровых платформ мы все чаще видим, как организованные преступники используют криптовалюту для отмывания своих грязных денег".

Отметим, транзакции, совершаемые с использованием криптовалют, могут обеспечить большую анонимность отправителям и получателям денег.

По данным финансового надзора Великобритании, сотни тысяч людей в Великобритании владеют этими цифровыми валютами.